وزير الإعلام اليمني يبارك عملية 'توازن الردع الثامنة'

العالم - اليمن

وأوضح ناطق الحكومة أن العملية، تأتي في إطار حق الرد المشروع والمكفول بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، على استمرار العدوان والحصار الأمريكي السعودي على اليمن.

وأكد أن هناك عمليات ردع مقبلة ستكون أكثر إيلاما إذا لم يتوقف العدوان ويرفع الحصار .. مشيرا إلى أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم وما يفرضه من حصار جائر منذ سبع سنوات.

ولفت ناطق الحكومة، إلى أن عمليات توازن الردع التي تنفذها القوات المسلحة تكبد السعودية خسائر كبيرة رغم التعتيم الإعلامي على نتائج هذه العمليات التي باتت تمثل إحراجا للنظام السعودي المعتدي وتكسر عنجهيته.

وأشار الوزير الشامي، إلى أن هذه العمليات تمثل رسالة لقوى العدوان وعلى رأسها أمريكا بأن اليمن يمتلك أسلحة ردع استراتيجية كفيلة بكبح جماح دول العدوان.