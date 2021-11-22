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وثائقي متحف السيارات القديمة

الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

بالقرب من العاصمة الايرانية طهران يوجد هذا المتحف الثمين تبعد أبوابه 11 كيلومتر عن طهران على طريق مدينة كرج وقد تم افتحاحه في أول من آبان عام 1400 بالتوقيت الشمسي الموافق لـ 23 من أكتوبر 2021 للميلاد.

وللمزيد من التفاصيل اليکم الفيديو المرفق..

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