الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١
٠٦:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

فوز ساحق لمعسكر مادورو في الانتخابات المحلية في فنزويلا

الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. قتلى وجرحى بحادثة دهس في ويسكونسن الأميركية

العراق... استهداف رتل تابع للقوات الامريكية بمحافظة الديوانية

هجوم مسلح يستهدف منزل موظف في بغداد

مستوطنون يحطمون مركبات فلسطينية في محيط نابلس

صنعاء: سنقدم ملفا للأمم المتحدة يتضمن هويات مجرمي إعدام الاسرى

اعتقال 5 أشخاص تسللوا من سوريا الى العراق