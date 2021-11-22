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واشنطن تحذر الاحتلال الاسرائيلي من عواقب مهاجمة منشآت ايران النووية

واشنطن تحذر الاحتلال الاسرائيلي من عواقب مهاجمة منشآت ايران النووية
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة حذرت الكيان الاسرائيلي من أن مهاجمة المنشآت الايرانية غير مفيدة وحتى تؤدي الى رد فعل مبالغ فيه من طهران، وبحسب التقرير فان "إسرائيل" ردت طلب المسؤولين الأمريكيين وقف الهجمات.

العالم-الاحتلال

وحذر المسؤولون الأمريكيون نظراءهم الإسرائيليين من أن "الهجمات المتكررة على المنشآت النووية الإيرانية قد تكون مرضية من الناحية التكتيكية ، ولكنها في النهاية تأتي بنتائج عكسية" ، وفقًا لعدة مصادر مطلعة على المناقشات التي جرت وراء الكواليس.

كما جاء في التقرير ان ايران تغلبت بالسرعة على كل عمليات المساس بمنشآتها النووية وحتى حسنت قدراتها في الأماكن التي تضررت، ومن مجمل ذلك تم تطوير قدرات السايبر ولم تعد "إسرائيل" الولايات المتحدة تتمكن من شن هجوم يشل عمل أجهزة الطرد المركزي في هذه المنشآت.

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