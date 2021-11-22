واشنطن تحذر الاحتلال الاسرائيلي من عواقب مهاجمة منشآت ايران النووية

العالم-الاحتلال

وحذر المسؤولون الأمريكيون نظراءهم الإسرائيليين من أن "الهجمات المتكررة على المنشآت النووية الإيرانية قد تكون مرضية من الناحية التكتيكية ، ولكنها في النهاية تأتي بنتائج عكسية" ، وفقًا لعدة مصادر مطلعة على المناقشات التي جرت وراء الكواليس.

كما جاء في التقرير ان ايران تغلبت بالسرعة على كل عمليات المساس بمنشآتها النووية وحتى حسنت قدراتها في الأماكن التي تضررت، ومن مجمل ذلك تم تطوير قدرات السايبر ولم تعد "إسرائيل" الولايات المتحدة تتمكن من شن هجوم يشل عمل أجهزة الطرد المركزي في هذه المنشآت.