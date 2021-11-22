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الاحتلال يعتقل ١٢ مواطنا من الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل ١٢ مواطنا من الضفة والقدس
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

شن جيش الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات طالت أكثر ١٢ مواطنا في الضفة والقدس .

العالم-فلسطين

وشهدت الطرق الواصلة بين مدن الضفة ومناطق القدس اعتداءات للمستوطنين تمثلت بإغلاق الطرق وتكسير المركبات الفلسطينية.

ودارت مواجهات مع الاحتلال في مختلف المناطق.

وداهم جيش الاحتلال منزل محافظ القدس عدنان غيث واعتدت على العائلة بالضرب.

وعرف من بين المعتقلين كل من :-

1.مراد صبح- وادي الفارعة جنوب طوباس

٢. بهاء أبو ستة- طولكرم

٣. يزن جعار- طولكرم

٤. تيسير جابر- مخيم نور شمس بطولكرم

٥. بهاء شحرور- بلعا شرق طولكرم

٦. عبد الله إسلام البيتاوي- نابلس

٧. وليد عادل غيث- القدس

٨. ربيع نضال غيث- القدس

٩. حمزة نضال غيث- القدس

١٠. عماد عودة- صيدا قرب طولكرم

١١. معاذ فتحي خصيب- قفين قرب طولكرم

١٢. المحرر عيد حسونة- اللد

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