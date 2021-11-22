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حجم التبادل التجاري بين ايران وافغانستان وباكستان سيرتفع الى 5 مليار دولار

حجم التبادل التجاري بين ايران وافغانستان وباكستان سيرتفع الى 5 مليار دولار
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

قال مستشار الرئيس الايراني وأمين المجلس الاعلى للمناطق الحرة والاقتصادية الايرانية سعيد محمد ان حجم التبادل التجاري بين ايران من جهة وافغانستان وباكستان من جهة اخرى سيشهد ارتفاعا الى 5 مليار دولار.

العالم - ايران

واضاف محمد، في تصريح صحفي فور وصوله الى مطار زاهدان /جنوب شرق/ اليوم الاثنين، إن حجم التبادل التجاري بين ايران وهذين البلدين يبلغ حاليا 1.5 مليار دولار ونعتزم رفعه الى 5 مليارات دولار.

وتابع: يشكل رفع حجم التبادل التجاري مع بلدان الشرق هدفا للجمهورية الاسلامية الايرانية.

ولفت الى إعداد خطة عمل لبدء نشاطات منطقة سيستان /جنوب شرق/ الاقتصادية الحرة، موضحاً: في هذا السياق ستدعم منطقة جابهار /جنوب شرق/ منطقة سيستان الحرة للاسراع ببدء نشاطاتها.

ونوه الى ان توفر البنى التحتية كمطار زابل والخط السككي الجديد بين جابهار وزاهدان والذي يصل الى منفذ ميلك الحدودي بمثابة فرصة مناسبة لتنمية النشاطات التجارية في هذه المنطقة.

وعدّ مدينة رامشار الجديدة بمثابة المكان المناسب لتشييد منطقة تجارية حرة وتنمية النشاطات التجارية مع افغانستان.

واشار الى ان العمل جار حاليا لصياغة وثيقة منطقة سيستان الحرة ومن ثم يبدء العمل على تطوير البنى التحتية فيها.

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