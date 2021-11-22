طالبان تعلن فرض القيود على ظهور المرأة الأفغانية في الإعلام

العالم-أفغانستان

وأفاد بيان صادر عن "وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التابعة للحركة، أنها أرسلت قواعد جديدة واجب اتباعها إلى جميع القنوات التلفزيونية في البلاد.

وذكر البيان أن على السيدات اللواتي يرغبن في الظهور على الشاشات التلفزيونية، مراعاة قواعد الحجاب الإسلامي.

وطالب البيان القنوات التلفزيونية بعدم بثّ الأفلام والمسلسلات التي تتضمن أدواراً للمرأة، في حال تناقضت مع المبادئ الإسلامية والقوانين الأفغانية.

يُذكر أن طالبان كانت قد منعت البث التلفزيوني بالكامل خلال فترة حكمها في أفغانستان، في تسعينات القرن الماضي.

وخلال السنوات الـ 20 الماضية أثناء إدارة البلاد من قبل الحكومات السابقة، تأسست في أفغانستان ما يزيد على 300 قناة تلفزيونية، وإذاعية وصحيفة.