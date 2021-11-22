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روسيا تسجل 35681 إصابة و1241 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

روسيا تسجل 35681 إصابة و1241 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

سجلت روسيا تراجعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 35681 إصابة مقابل 36970 إصابة في اليوم الماضي. 

العالم-روسیا

ووفقا لآخر البيانات والإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم الاثنين، سجلت السلطات الصحية الروسية 1241 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 1250 حالة وفاة في اليوم السابق.

ويعود أكبر عدد من الإصابات اليومية في موسكو (2786) تليها سان بطرسبورغ (2215) ومقاطعة موسكو (1784).

وارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الجائحة إلى 9 ملايين و366839 إصابة، تعافى حتى الآن 8 ملايين و53043 شخصا بينهم 28713 شخصا خلال اليوم الماضي، فيما بلغت حصيلة الوفيات 265336 حالة وفاة.

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