الدور الامريكي في التعذيب بالبحرين

ودعم واشنطن الثابت يخفي ثقافة امريكية راسخة ضامنة للديكتاتوريات، وبالاضافة الى ما كشفه ضابط امريكي عن دور الولايات المتحدة في تعذيب المعتقلين السياسيين في البحرين، اعرب اعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي في رسالة لوزير خارجيتهم انتوني بلينكن عن قلقهم البالغ من وضع حقوق الانسان في البحرين.

وقد اظهر الاعضاء تخوفا من القمع في مملكة البحرين مؤكدين انه سيولد عدم استقرار ويهدد الاسطول الخامس هناك.

كلام اعضاء مجلس الشيوخ هذا هو شهادة اخرى من اهل اللاعبين للتعذيب في البحرين عما تفعله واشنطن في البحرين.

يناقش برنامج "حديث البحرين" هذا الموضوع مع ضيوف الحلقة:

العاصمة اللبنانية بيروت.. عضو مجلس الاسلامي العلمائي في البحرين فضيلة الشيخ حسن عصفور

من العاصمة الالمانية برلين.. الناشط السياسي جعفر يحيى