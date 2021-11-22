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الحوثي: اميركا تعتدي على بلدنا وتدعي كذبا بانها تريد السلام في اليمن

الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

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