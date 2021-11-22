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ذكرى الاستقلال تمرّ في ظل اثقل ازمات غير مسبوقة يعيشها لبنان

الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

بعد غياب عامين بسبب تراكم ازمات ومنها جائحة كورونا احتفل لبنان بعيد استقلاله الثامن والسبعون بعرض عسكري رمزي.

العالم- مراسلون

وشاركت في العرض عدة وحدات تمثل الالوية العسكرية اقيم في وزارة الدفاع في اليرزة بحضور رؤساء الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي بالاضافة الى قائد الجيش جوزف عون وعدد من الوزراء والنواب وقادة الوحدات العسكرية والامنية وقائد اليونفل العاملة في لبنان.

كان سبق الاحتفال كلمة لرئيس الجمهورية وجهها عشية الاستقلال للبنانيين اكد خلالها تمسك لينان بسيادته وكامل حقوقه والعمل تفعيل برنامج الاصلاحات للخروج من ازماته المتعددة الجوانب.

الاوساط المتابعة اعتبرت ان استقلال لبنان يبقى منقوصا لطالما بقي جزء من ارضه يرزح تحت الاحتلال الاسرائيلي في اشارة الى مزارع شبعا وتلال كفر شوبا.

لبنان الذي نال استقلاله عام 1946 بعد جلاء الانتداب الفرنسي بشكل كامل يرزح تحت وطأة ازمات سياسية واقتصادية بسبب العقوبات الامريكية الجائرة من جهة وانقسام بين القوى السياسية بسبب ارتهان البعض للخارج واجنداته من جهة اخرى. هذا بالاضافة الى التحديات التي تواجهه بسبب اطماع الاحتلال الاسرائيلي بثرواته المائية وبقاء احتلالها لجزء من ارضه ما يدفع فعليا للتمسك بسيادته من خلال المعادلة الذهبية القائمة على الشعب والجيش والمقاومة.

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