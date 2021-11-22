لقاء سوري إماراتي لتعزيز التعاون بين البلدين

العالم - سوريا

ونوه الجانبان خلال اللقاء في أبوظبي أمس بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين ما أوجد مناخاً رحباً للتعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات وساهم في تعزيز الاستثمارات المشتركة.

كما جرى استعراض مجالات الاستثمار المتاحة في سوريا والتي يمكن لمجموعة “بن حم” الدخول فيها خلال الفترة المقبلة وخاصة الاستثمار في مجال السفر والسياحة والفندقة.

ونوه السفير عباس بدور الإمارات حكومة وشعباً في مساندة ودعم الشعب السوري منذ بداية الحرب على سوريا والوقوف إلى جانبه مؤكداً أهمية دعم علاقات التعاون بين رجال الأعمال في الإمارات وسوريا من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة بهدف رفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

من جانبه أكد الشيخ العامري أن القيادة في الإمارات بكل مستوياتها حريصة على تعزيز وتوثيق علاقات الأخوة والتعاون بين الجانبين وتطويرها من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتقديم كل ما يخدم بيئة الأعمال الداعمة ونقل الخبرات والاستثمارات والشراكات بين الطرفين.