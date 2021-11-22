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وزراء 'الحرية والتغيير' يقدمون استقالاتهم لرئيس الحكومة السودانية

وزراء 'الحرية والتغيير' يقدمون استقالاتهم لرئيس الحكومة السودانية
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

تقدم وزراء "الحرية والتغيير" في السودان باستقالات مكتوبة لرئيس مجلس الوزراء، وبلغ عدد الوزراء الذين قدموا استقالاتهم 12 وزيرا بينهم وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي.

العالم ـ السودان

وذكرت وزارة الثقافة والإعلام السودانية أن الوزراء قدموا استقالات مكتوبة اليوم الإثنين لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وحول بقية الوزراء الخمسة الذين تمت تسميتهم من "قوى الحرية والتغيير" أوضحت الوزارة، أن اثنين منهم لم يتمكنا من الحضور، وهما (وزير الإعلام، ووزير الاتصالات)، أما وزيرا شؤون مجلس الوزراء، والصناعة، فذكرت الوزراء أنه تعذر الاتصال بهما لمعرفة رأيهما في الاستقالة لأنهما ما زالا رهن "اعتقال السلطة الانقلابية" حسب البيان.

وقاد البرهان انقلابًا في 25 تشرين الأوّل/أكتوبر خلال مرحلة انتقال هشّة في السودان. واعتقل معظم المدنيّين في السلطة وأنهى الاتّحاد الذي شكّله المدنيّون والعسكريّون وأعلن حال الطوارئ.

والأحد، أُعيد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى منصبه وأُلغي قرار إعفائه بموجب "اتفاق سياسي" وقّعه مع البرهان في القصر الجمهوري بالخرطوم.

ورفضت قوى إعلان الحرّية والتغيير، الكتلة المدنيّة الرئيسة التي قادت الاحتجاجات المناهضة للبشير ووقّعت اتّفاق تقاسم السلطة عام 2019 مع الجيش، اتّفاق الأحد. وقالت في بيان "نؤكد موقفنا الواضح والمعلن سابقًا، أنّه لا مفاوضات ولا شراكة ولا شرعيّة للانقلاب".

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