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مسؤول بمشفى دمشق يعلق على انتشار كورونا والفطر الاسود

مسؤول بمشفى دمشق يعلق على انتشار كورونا والفطر الاسود
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

ذكر مدير الهيئة العامة لمشفى دمشق (المجتهد) في سوريا أحمد عباس أن عدد مراجعي المشفى بشكوى أعراض مشابهة لأعراض كورونا مستقر منذ نحو شهر ويتراوح بين 30 و40 شخصاً يومياً.

العالم - سوريا

وبين عباس في تصريح لـ سانا أن نسبة إشغال العناية المشددة لا تزال 99 بالمئة مشيراً إلى وجود 60 مريض كورونا في المشفى حالياً بينهم 16 مريضاً في العناية المشددة.

وتصل الطاقة الاستيعابية لمشفى دمشق المخصص لمرضى كورونا إلى 90 سرير عزل بينهم 18 سرير عناية مشددة وفق عباس الذي بين أن المشفى يستقبل الحالات المتوسطة والشديدة فقط.

وأشار الدكتور عباس إلى أن الأعراض الشائعة حالياً تنفسية وهضمية وتظاهرات عصبية إضافة إلى التعب والوهن العام وفقدان شديد في الشهية واضطراب في حاستي الشم والتذوق كانعدام أو زيادة فيهما أو تغير في الرائحة والطعم.

وعن عدد حالات الفطر الأسود الموجودة في المشفى بين عباس وجود 16 مريضاً في القسم المخصص لذلك ومدة الاستشفاء طويلة.

وخصص مشفى دمشق الشهر الماضي قسماً لمرضى الفطر الأسود بطاقة استيعابية 20 سريراً قابلاً للتوسع في حال الحاجة.

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مسؤول بمشفى دمشق يعلق على انتشار كورونا والفطر الاسود

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