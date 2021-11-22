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البرهان: الاتفاق السياسى يمهد لفترة انتقالية ذات أهداف محددة

البرهان: الاتفاق السياسى يمهد لفترة انتقالية ذات أهداف محددة
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان القائد العام للقوات المسلحة أن "الاتفاق السياسي، الذي تم توقيعه أمس، يُمهد لفترة انتقالية ذات أهداف محددة تتمثل في بسط الأمن ومعالجة قضايا معيشة المواطنين واستكمال متطلبات السلام مع الاستعداد للانتخابات الحرة النزيهة في يوليو من عام 2023".

العالم ـ السودان

وشدد البرهان - لدى مخاطبته لضباط القوات المسلحة والدعم السريع برتبة العميد فما فوق، بحضور رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وعدد من قادة القوات المسلحة - "على الحرص على تطوير القوات المسلحة، وذلك بالاهتمام بالفرد والمعدة وبيئة العمل، مشيدا بتضحيات القوات النظامية في أداء واجبها وحمايتها ودفاعها عن السودان".

وقاد البرهان انقلابًا في 25 تشرين الأوّل/أكتوبر خلال مرحلة انتقال هشّة في السودان. واعتقل معظم المدنيّين في السلطة وأنهى الاتّحاد الذي شكّله المدنيّون والعسكريّون وأعلن حال الطوارئ.

والأحد، أُعيد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى منصبه وأُلغي قرار إعفائه بموجب "اتفاق سياسي" وقّعه مع البرهان في القصر الجمهوري بالخرطوم.

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