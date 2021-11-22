البرهان: الاتفاق السياسى يمهد لفترة انتقالية ذات أهداف محددة

العالم ـ السودان

وشدد البرهان - لدى مخاطبته لضباط القوات المسلحة والدعم السريع برتبة العميد فما فوق، بحضور رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وعدد من قادة القوات المسلحة - "على الحرص على تطوير القوات المسلحة، وذلك بالاهتمام بالفرد والمعدة وبيئة العمل، مشيدا بتضحيات القوات النظامية في أداء واجبها وحمايتها ودفاعها عن السودان".

وقاد البرهان انقلابًا في 25 تشرين الأوّل/أكتوبر خلال مرحلة انتقال هشّة في السودان. واعتقل معظم المدنيّين في السلطة وأنهى الاتّحاد الذي شكّله المدنيّون والعسكريّون وأعلن حال الطوارئ.

والأحد، أُعيد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى منصبه وأُلغي قرار إعفائه بموجب "اتفاق سياسي" وقّعه مع البرهان في القصر الجمهوري بالخرطوم.