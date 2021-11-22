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شاهد..أول مطعم عراقي يضم روبوتات كنُدُل لخدمة زبائنه

الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

يتفنن اصحاب المطاعم في جذب الزبائن بطرق مختلفة، وفي العراق و تحديدا في الموصل افتتح مطعم يتميز عن غيره باستخدام روبوت كنادل إلكتروني.

العالم - خاص بالعالم

فعند دخول مطعم "الثعلب الأبيض" سترى النادل الإلكتروني وهو مرتديا زيا خاصا للنادلين ويضع قبعة سوداء على رأسه ووشاحًا أنيقا حول عنقه، ويتنقل ببطء على سكة حديدية تؤمّن حركته على أرضية الصالة المزدحمة بالزبائن، حاملا الروبوت، صينية لإحضار طلبات زبائن المطعم.

ورغم انه ما زالت أجزاء من مدينة الموصل تعاني أثار سنوات الحرب على تنظيم داعش لكن بإمكان سكان المدينة الابتعاد عن هذه الأجواء لفترة وجيزة، من خلال تناول وجبة العشاء في مطعم نادله روبات.

بشار البياتي أحد زبائن مطعم "البيت الابيض": أنا سعيد جدًا بوجود هذه الخدمة في الموصل، سواء لناحية النظافة أو السرعة أو الأسعار، وأتمنى أن تُعمم الفكرة في جميع المطاعم".

وتطغى التكنولوجيا على المطعم، حتى إن الطاولات الخمسة عشر التي تعمل بالنظام الرقمي ما يتيح للزبائن من خلال اللمس، تصفح قائمة الطعام وإرسال الطلبيات، كما زُودت الطاولات بأجهزة شحن لاسلكية للهواتف وبهذا الغيت تماما قائمة الطعام الورقية.

صاحب المطعم رامي عبد الرحمن: "إن فكرة صارت في فترة كورونا في هذه الفترة الكل كان متواجد على التواصل الاجتماعي، وحاولنا نطلع على العالم وقدرنا ننقل افكار من حول العالم وقدرنا ننفذها ونورد هذه الاجهزة و نقوم بهذا المشروع".

وفي كل مرة يقترب الروبوت، يسارع الزبائن إلى إخراج هواتفهم الذكية لالتقاط الصور، كذلك يقف الأطفال ليأخذوا صورًا لهم بجانب الإنسان الآلي قبل مغادرة المطعم.

ورغم المعدات الحديثة والروبوتات يبقى هناك دور للإنسان، إذ يضع أربعة شبان الأطباق التي ينقلها الروبوت على الطاولات، وبالعكس.

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