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الصادق المهدي: البرهان حاول التودد لـ'إسرائيل' أثناء الانقلاب العسكري

الصادق المهدي: البرهان حاول التودد لـ'إسرائيل' أثناء الانقلاب العسكري
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

قالت وزيرة خارجية السودان السابقة، مريم الصادق المهدي، اليوم الاثنين، إن رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان حاول التودد لـ'إسرائيل'، وادعى أن هناك سياسيين أبعدهم عن الحكومة كانوا مناهضين لـ'إسرائيل'.

العالم ـ السودان

وبحسب وكالة "سبوتنيك" فقد أوضحت المهدي، في مقابلة مع مركز "أتلانتيك كاونسيل" البحثي الأمريكي، أن "الحكومة علمت بدور إسرائيل الداعم للانقلاب العسكري رغم أنها لم تظهر في واجهة الأحداث" لافتة إلى أن "المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، أجرى زيارة إلى إسرائيل لهذا الغرض".

وقالت وزيرة الخارجية السودانية السابقة، "أن مصر وإسرائيل دعمتا الانقلاب العسكري الأخير في السودان"، مضيفة أن "البرهان حاول التودد لإسرائيل بقوله إن هؤلاء السياسيين، الذين أبعدهم عن الحكومة، كانوا ضد إسرائيل".

وكان البرهان قام بإقالة الحكومة، ووضع رئيسها عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق عاد بموجبه حمدوك ليرأس حكومة قال عنها إنها ستكون حكومة تكنوقراط.

وقال التحالف المدني، الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش في السودان ووزرائه السابقين، إنهم رفضوا الاتفاق، مشيرين إلى حملة قمع عنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للجيش خلال الشهر الماضي.

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