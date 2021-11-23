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تسجيل 556 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بكورونا في لبنان

تسجيل 556 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بكورونا في لبنان
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في تقريرها اليومي، تسجيل 556 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال 24 الساعة الأخيرة، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 653291.

العالم_لبنان

وأوضحت أنّه تمّ تسجيل 542 إصابة بين المقيمين و14 حالة بين الوافدين، مشيرةً إلى أنّه تمّ تسجيل 10 وفيّات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8592.

و مع ارتفاع اليومي لعدد المصابين بكورنا دعت خلية الأزمة في بعض المناطق اللبنانية و بشكل خاض بالشمال أصحاب المحلات والزبائن الى التشدد في تطبيق إجراءات الوقاية، مشيرة إلى أن قوى الأمن بدأت القيام بدوريات في هذا الشأن.
وطلبت من المدارس تطبيق البروتوكول الصحي المعتمد على أن تقوم الخلية، بالتنسيق معها، لإجراء فحوص PCR لعينات منها لدراسة مدى خطورة الوضع وتقدير القرار الأفضل بالتنسيق مع المعنيين.

كما دعت أصحاب المقاهي والملاهي لتقدير الظروف وأخذ المبادرات بخاصة مع قدوم فترة الأعياد.

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