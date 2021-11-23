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مقتل 46 شخصا في حادث احتراق حافلة في بلغاريا

مقتل 46 شخصا في حادث احتراق حافلة في بلغاريا
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الداخلية البلغارية، اليوم الثلاثاء، إن 46 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء تحطم حافلة، واشتعال النيران فيها، على أحد الطرق السريعة، جنوب غربي بلغاريا.

العالم - أوروبا

وحسب وكالة الأنباء البلغارية، فجميع المواطنين الضحايا، من مقدونيا الشمالية. ووقع الحادث عند الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، وكانت الحافلة في طريقها من تركيا إلى شمال مقدونيا.

وتقول المعلومات الأولية، إن الحافلة تحطمت في الكيلو 31 على طريق "ستروما" وقتل بسببها 46 شخصا.

ووصلت سيارات الإسعاف وسيارات إطفاء الحريق، وقوات الشرطة إلى مقر الحادث، فور وقوعه.

وقفز 7 أشخاص من الحافلة وقت الحادث، وتم إسعافهم إلى المستشفى، وحالتهم مستقرة الآن.

وقال وزير الداخلية البلغاري بويكو راشكوف، إنه تحدث مع رئيس وزراء مقدونيا الشمالية بشأن الحادث.

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