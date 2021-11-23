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تكليف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي

الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

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تكليف الشيخ صباح الخالد الصباح برئاسة مجلس الوزراء الكويتي

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