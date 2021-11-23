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انطلاق عملية "برق السماء" لتعقب العناصر الإرهابية في العراق

انطلاق عملية
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق المرحلة الأولى من عملية "برق السماء" لتعقب العناصر الإرهابية.

العالم-العراق

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أن "المرحلة الأولى من عملية (برق السماء) انطلقت اليوم بإشراف قيادة العمليات المشتركة في جميع قواطع المسؤولية، حيث شرعت كتائب الاستطلاع لفرق وقيادات العمليات في الجيش العراقي ضمن قواطعها كافة وأفواج وسرايا المغاوير لفرق الشرطة الاتحادية والقوة التكتيكية التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بعمليات استطلاع مسلح مكثفة بإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي".

وأضاف البيان أن "هذه العملية تأتي لتعقب العناصر الإرهابية ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن وتدمير أوكار الإرهابيين ومنع حالات التسلل وتطهير الأراضي ضمن قاطع المسؤولية".

وأشار إلى أن "قواتنا الأمنية البطلة عازمة على ملاحقة العناصر الإرهابية وفق جهد استخباري مكثف ومعلومات دقيقة عن أماكن تواجدهم وإنزال القصاص العادل بحقهم أينما كانوا".

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