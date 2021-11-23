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نفذ عمليات اغتيال وتفجير.. الحشد الشعبي يطيح بإرهابي في صلاح الدين

نفذ عمليات اغتيال وتفجير.. الحشد الشعبي يطيح بإرهابي في صلاح الدين
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الثلاثاء، اعتقال عنصر خطير ينتمي الى تنظيم "داعش" الارهابي في محافظة صلاح الدين.

العالم-العراق

وقالت المديرية في بيان، انه "جرى اعتقال عنصر إرهابي مهم قام بتفجيرات وعمليات الاغتيال في ما يسمى قاطع صلاح الدين بداعش بعد استحصال الموافقات الرسمية من قبل القاضي المختص بقضايا الحشد الشعبي، كما تمت العملية بالتعاون مع القوات الماسكة ضمن المحافظة".

واضاف البيان، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحقه، وتواصل قوات الحشد الشعبي عملياتها النوعية في ضرب اوكار الإرهاب وافشال مخططاته الخائبة الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار ومحاولاته اليائسة للتأثير على المكتسبات الأمنية المتحققة".

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