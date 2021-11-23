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فيديوغرافيك.. غروسي في طهران

الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

بدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي زيارة الى طهران هي الثالثة له خلال العام الجاري.

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