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مناورات الصغار وحماتهم في مياه البحر الاحمر

الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

شهدت مياه البحر الاحمر، مناورات مشترکة للقطع البحرية الاميرکية و الاسرائيلية تشارکهما الامارات والبحرين لأول مرة منذ توقيع اتفاق سلام مع الاحتلال.

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ويزعم الاطراف المشارکة في المناورات ان هدفها تنسيق التعاون لمواجهة أي تهديد.

مشارکة دول عربية بشکل علني للمرة الاولی في هکذا تدريب قد يعکس بداية تحالف بحري لحماية المصالح في وجه ما يصفونه بالتهديد المشترک.

ويرحب الکيان الاسرائيلي بهذا الحدث ويعتبره خطوة في طريق تحقيق الاستقرار الاقليمي.

وأکد خبراء ومحللون سياسيون اسرائيليون ان هذه المناورات تأتي ضد التمرکز الايراني في البحر، فالايرانيون فعالون جداً هناک.

فيما يؤکد خبراء عرب ان هذه المناورات ليس لها تأثيراً کبيراً علی ايران ولاتخرج عن کونها مناورة اعلامية. وقال الخبير العسکري والاستراتيجي العميد أمين حطيط ان الولايات المتحدة خطت هذه الخطوة لتجمع "اسرائيل" بالامارات والبحرين ونحن نعلم القدرات العسکرية المتواضعة جداً جداً للبحرين. المسألة کانت فقط مسألة ذکر اسمها في المناورة، اما ان تشارک بقوة عسکرية مضاهية لاميرکا أو "اسرائيل" فهذا نوع من السخرية".

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