الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١
١٢:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 23-11-2021

الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 22-11-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 22-11-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 22-11-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 23-11-2021

شاهد بالفيديو.. أزمة نتائج الانتخابات العراقية تعود إلى مربعها الأول

مناورات الصغار وحماتهم في مياه البحر الاحمر

تجدد احتجاجات الطلبة في محافظة السليمانية العراقية (صور)

وزير الدفاع الايراني: طاقات التعبئة ضمانة للعبور من جميع القضايا والمشاكل

رئيس الجمهورية: ايران واسبانيا تمتلكان امكانيات كبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية