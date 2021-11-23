الكشف عن تفاصيل استهداف قاعدة أمريكية بمطار خراب الجير بسوريا

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مراسلنا الى تأكيد جماعي بوقوع تلك الانفجارات نتيجة استهداف بصواريخ اطلقت باتجاه قاعدة خراب الجير التي تقع شمال مدينة اليعربية على المثلث الحدودي السوري التركي العراقي في منطقة استراتيجية هامة.

وأوضح مراسلنا فيما يتعلق بطبيعة القاعدة التي تستهدف لأول مرة منذ دخول القوات الامريكية واحتلالها لمناطق شمالي شرق البلاد حيث تعتبر هذه القاعدة هي في الأصل مطار زراعي قامت القوات الامريكية باحتلاله وتحويله الى قاعدة عسكرية اضافة الى مهبط طيران مروحي داخل هذه القاعدة.

وكانت قد هزت سلسلة انفجارات إحدى القواعد الأميركية قرب الحدود السورية - العراقية، أقصى شمال شرقي سوريا، نتيجة تعرضها لهجوم صاروخي.

وقالت مصادر محلية في ريف محافظة الحسكة السورية إن "انفجارات قوية هزت القاعدة الأميركية في قرية خراب الجير، التي تبعد 5 كم عن بلدة اليعربية الحدودية مع العراق، فجر اليوم الثلاثاء 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد سقوط 4 قذائف صاروخية لا زال مصدرها مجهولاً".

ووصفت المصادر الانفجارات بالقوية، وسمعت أصداؤها في أرجاء المنطقة الحدودية الشمالية الشرقية بين سوريا والعراق".

وفور استهداف القاعدة الأميركية، شهدت سماء المنطقة تحليقاً كثيفاً للطائرات المروحية والحربية التابعة لقوات الاحتلال الأميركي.

وأضافت المصادر أن "قاعدة خراب الجير تعتبر ثاني قاعدة لا شرعية للاحتلال الأميركي في سوريا، وقد أنشأت في عام 2015 بعد مصادرة مساحات زراعية واسعة للفلاحين والمزراعين في القرية، وهي عبارة عن قاعدة جوية ضمنها مدرج لهبوط الطائرات المروحية والحربية".

وتعرضت قواعد الاحتلال الأميركي في حقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز بالريف الشرقي لديرالزور وخراب الجير بريف الحسكة لعدة هجمات صاروخية خلال الشهرين الماضيين وسط تعتيم من قوات الاحتلال على خسائرها.

وأقامت قوات الاحتلال الأميركي قواعد لها في عدة مناطق بالجزيرة السورية ولا سيما في حقول النفط والغاز لسرقة إنتاجها وتهريبه إلى الخارج بواسطة أرتال من الصهاريج والشاحنات وبالتنسيق مع "قسد".

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