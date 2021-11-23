الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١
٠٢:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

رافائيل غروسي يلتقي في طهران بوزير الخارجية الإيراني

رافائيل غروسي يلتقي في طهران بوزير الخارجية الإيراني
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

إلتقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، ولأول مرة بوزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، حسين أميرعبد اللهيان.

العالم - إيران

والتقى رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي وصل طهران الليلة الماضية الاثنين على رأس وفد للقاء المسؤولين الإيرانيين، التقى صباح اليوم الثلاثاء وتحدث في مقر المنظمة بمحمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

ومساء اليوم، التقى غروسي في مقر وزارة الخارجية، بوزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، حسين أميرعبداللهيان، وهو أول لقاء لغروسي مع أمير عبد الليانه.

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية في مؤتمر صحفي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم: إن إيران مصممة على برنامجها النووي، وأكد غروسي عدة مرات إنهم لم يروا أي انحراف في برنامج إيران النووي.

وسوف نوافيكم بتفاصيل ما جرى خلال هذا اللقاء.

روابط ذات صلة

فيديوغرافيك.. غروسي في طهران

اسلامي: لم يكن هناك أي انحراف في البرنامج النووي

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يلتقي رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية

محادثات بين رئيس الطاقة الذرية الايرانية ومدير عام الوكالة الذرية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خطيب زاده: الولايات المتحدة تواصل إصدار البيانات الكاذبة

السجن 17 عاماً لتونسية وشريكها خططوا لتفجير سفارة في تونس!

أفضل ستة أطعمة لتعزيز "صحة العين"!

'بينيت': لن نكون ملزمين ملزمة بأي اتفاق للدول الكبرى مع ايران

بوتين سيجري في سوتشي لقاءين منفصلين مع زعيمي أرمينيا وأذربيجان

رافائيل غروسي يلتقي في طهران بوزير الخارجية الإيراني