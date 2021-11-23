رافائيل غروسي يلتقي في طهران بوزير الخارجية الإيراني

العالم - إيران

والتقى رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي وصل طهران الليلة الماضية الاثنين على رأس وفد للقاء المسؤولين الإيرانيين، التقى صباح اليوم الثلاثاء وتحدث في مقر المنظمة بمحمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

ومساء اليوم، التقى غروسي في مقر وزارة الخارجية، بوزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، حسين أميرعبداللهيان، وهو أول لقاء لغروسي مع أمير عبد الليانه.

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية في مؤتمر صحفي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم: إن إيران مصممة على برنامجها النووي، وأكد غروسي عدة مرات إنهم لم يروا أي انحراف في برنامج إيران النووي.

وسوف نوافيكم بتفاصيل ما جرى خلال هذا اللقاء.