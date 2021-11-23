باتروشيف: يمكن لملايين الأوكرانيين البدء في البحث عن ملجأ في دول أخرى

العالم- روسيا

وقال باتروشيف في حديث لصحيفة "أرغومينتي أي فاكتي" الروسية: "إن الغرب قام، عبر تحويل أوكرانيا إلى محمية فعلية له، بتدمير اقتصاد هذا البلد ودفع المجتمع إلى حالة من الفوضى، وأوصل فئات مختلفة منه حد الفقر". وعبر عن اعتقاده بأنه الأوضاع في أوكرانيا يمكن أن تشتعل في أي لحظة ما قد يدفع ملايين الأوكرانيين إلى الهرب بحثا عن ملجأ في أماكن أخرى".

وأضاف: "أثارت الدول الغربية الفوضى والدمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعبر الآن عن دهشتها من أسباب هروب سكان هذه الدول بشكل جماعي إلى مناطق أخرى".

ولفت إلى أن "السلطات الأوروبية تخلط بين السبب والنتيجة وتركز جهودها على توجيه الانتقادات الشديدة لبيلاروس وروسيا في آن واحد عن طريق اتهام مينسك وموسكو بتنظيم أزمة الهجرة".

وتابع: "قد خلقوا من بيلاروس صورة العدو الخارجي الذي يزعم أنه يهدد هدوء أوروبا. وبناء على هذا المنطق يمكننا القول إن الرياح تهب لأن الأشجار تتمايل".

ودقق: "من الممكن اعتبار ما يحدث اليوم على الحدود البيلاروسية البولندية نتيجة للضغوطات الخارجية على مينسك".