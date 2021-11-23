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سورية..سقوط 4 صواريخ في قاعدة خراب الجير الامريكية قرب بلدة اليعربية بريف الحسكة

الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

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