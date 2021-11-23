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رئيس الإتحاد الإفريقي يشيد بصمود القارة لمواجهة "تداعيات كورونا"

رئيس الإتحاد الإفريقي يشيد بصمود القارة لمواجهة
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه بمواصلة القارة الأفريقية صمودها لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا. 

العالم - افريقيا

وأعرب فقيه ـ خلال مشاركته في قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية "الكوميسا" عبر الفيديو كونفرانس ـ عن صادق التهاني وشكره للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاستضافة قمة "الكوميسا"، موجها في الوقت ذاته الشكر لرئيس مدغشقر أندري راجويلينا على رئاسته لقمة الكوميسا السابقة.

وقال إن "هذه القمة يتم عقدها في ظروف خاصة بسبب جائحة كورونا التي تؤثر على الصحة العامة وأيضا على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في كافة الدول في المنطقة"، مشددا على ضرورة حشد الجهود نحو الإنتاج المحلي للقاحات كورونا.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عن أمله في أن تقوم هذه القمة بإحياء الزخم الاقتصادي خاصة في هذه المرحلة التي تشهد تداعيات سلبية لفيروس كورونا، داعيا جميع رؤساء الدول الأفريقية إلى توحيد الجهود لبناء قارة أفريقية تنعم بحياة كريمة خالية من الخوف والفقر والمعاناة بكافة أشكالها وتحقيق الاستقرار والأمان في المنطقة.

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