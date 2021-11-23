إجتماع اللجنة العسكرية الليبية في تونس لبحث إخراج "المرتزقة"

العالم - ليبيا

وطالبت بضمانات من ممثلي الدول لترحيل أكبر فوج من المرتزقة الأفارقة والجنسيات الأخرى، وفق جدول زمني محدد، معربة عن أملها في أن يحدث ذلك قبل الانتخابات العامة في البلاد في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكانت اللجنة قد انعقدت في مطلع نوفمبر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور ممثلين من تشاد والنيجر والسودان.

وكان ممثلو القيادة العامة للقوات المسلحة باللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أعلنوا أن القيادة العامة للقوات المسلحة قررت إخراج عدد 300 فرد من المرتزقة والمسلحين الأجانب كدفعة أولى.

وبينت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أنه سيتم التنسيق المباشر مع بعثة الأمم المتحدة أثناء عملية نقل المسلحين إلى دولهم ومراعاة كافة المحاذير والأوضاع الأمنية، وذلك بالتنسيق مع هذه الدول لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا ودول الجوار.

عملية جاءت استجابة لطلب القيادة الفرنسية بإطلاق مبادرة عملية لإخراج دفعة أولى من المسلحين الأجانب المتواجدين في مناطق تسيطر عليها القوات المسلحة، كاستثناء من شرط الخروج المتزامن والمتوازن الذي تم الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة.