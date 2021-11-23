الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١
٠٤:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

إجتماع اللجنة العسكرية الليبية في تونس لبحث إخراج "المرتزقة"

إجتماع اللجنة العسكرية الليبية في تونس لبحث إخراج
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

 انطلق اليوم الثلاثاء، في تونس العاصمة، اجتماع جديد للجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، لبحث ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا حسب ما نقلت المصادر الليبية.

العالم - ليبيا

وطالبت بضمانات من ممثلي الدول لترحيل أكبر فوج من المرتزقة الأفارقة والجنسيات الأخرى، وفق جدول زمني محدد، معربة عن أملها في أن يحدث ذلك قبل الانتخابات العامة في البلاد في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكانت اللجنة قد انعقدت في مطلع نوفمبر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور ممثلين من تشاد والنيجر والسودان.

وكان ممثلو القيادة العامة للقوات المسلحة باللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أعلنوا أن القيادة العامة للقوات المسلحة قررت إخراج عدد 300 فرد من المرتزقة والمسلحين الأجانب كدفعة أولى.

وبينت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أنه سيتم التنسيق المباشر مع بعثة الأمم المتحدة أثناء عملية نقل المسلحين إلى دولهم ومراعاة كافة المحاذير والأوضاع الأمنية، وذلك بالتنسيق مع هذه الدول لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا ودول الجوار.

عملية جاءت استجابة لطلب القيادة الفرنسية بإطلاق مبادرة عملية لإخراج دفعة أولى من المسلحين الأجانب المتواجدين في مناطق تسيطر عليها القوات المسلحة، كاستثناء من شرط الخروج المتزامن والمتوازن الذي تم الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة.

روابط ذات صلة

ليبيا..أكثر من 90 مرشحا للانتخابات الرئاسية بينهم إمرأتان

مفوضية الانتخابات الليبية تعلن إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية

يان كوبيش سيقدم إيجازاً أمام مجلس الأمن حول ليبيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. قرار بريطانيا ضد حماس مصيره الفشل المحتوم

بري يستقبل السفير الروسي لبحث التعاون بين البلدين

ضيف وحوار.. بريطانيا وإدراج حماس على قائمة الإرهاب

أردوغان يرفض الانتخابات المبكرة و زعيم المعارضة يصفه بـ'مشكلة الأمن القومي'

روسيا قد تسجل رقما قياسيا جديدا بالنسبة لصواريخ "سويوز" قريبا

الكشف عن مصير الأمير السعودي المختفي سلمان آل سعود ووالده