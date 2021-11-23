اجراءات سياسية وقانونية لـ'حماس' ازاء القرار البريطاني بحقها

العالم -فلسطين

وقال عضو المكتب السياسي لحماس زكريا أبو معمر خلال مؤتمر نظمته الفصائل الفلسطينية في غزة تحت عنوان “المقاومة حق مشروع الاحتلال هو الإرهاب” لبحث القرار البريطاني ضد الحركة المتواجدة في قطاع غزة منذ منتصف عام2007، إن الحركة “اتخذت جملة من الإجراءات السياسية والقانونية على مختلف الأصعدة في الداخل والخارج، ردا على القرار البريطاني بحظرها ووسمها بالإرهاب”.

وأضاف أبو معمر أن حماس “بدأت سلسلة اتصالات مع جهات حكومية وحزبية وأهلية في مختلف أنحاء العالم لوضع الجميع عند مسؤولياتهم إزاء قرار بريطانيا الخطير”.

واعتبر أن قرار لندن ضد الحركة “جريمة بحق كل حركات التحرر في العالم وبحق الشعوب المستضعفة الباحثة عن الحرية والاستقلال”.

وقال بيان ختامي لمؤتمر الفصائل إن تطبيق القرار البريطاني ضد حماس “سيكون جريمة حقيقية وخطيئة سياسية وقانونية وأخلاقية”، معتبرا أنه “إدانة وتجريم لكل الحركة الوطنية الفلسطينية ولتاريخ الشعب الفلسطيني في الكفاح ضد الاستعمار”.

ودعا البيان أحرار العالم والمتضامنين مع القضية الفلسطينية إلى “إعلان استنكارهم للقرار البريطاني والتحرك ضده شعبيا وقانونيا وسياسيا، والمؤسسات الإقليمية والدولية لإعلان رفضها للقرار باعتباره يتناقض مع القوانين والقرارات الدولية”.

وقبل أيام صرحت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل بأنها تسعى لتصنيف حركة حماس بكاملها “منظمة إرهابية”، وهي خطوة قوبلت بترحيب إسرائيلي.