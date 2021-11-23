أسوأ سقوط لليرة التركية في تاريخها.. والبنك المركزي يحذر!

العالم- تركيا

وحذر البنك المركزي، مما وصفه بـ«تكوينات أسعار غير صحية في أسواق الصرف الأجنبي»، مشيرًا إلى أنّ تكوينات هذه الأسعار غير واقعية، وبعيدة كليًا عن الأساسيات الاقتصادية.

لقاء أردوغان مع محافظ البنك المركزي

وجاء بيان البنك المركزي التركي، عقب عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاءً مغلقًا مع محافظ البنك شهاب كافجي، في وقت سابق، اليوم، بالعاصمة أنقرة.

وكانت الليرة التركية قد سجلت اليوم انخفاضًا كبيرًا مسجلة رقما قياسيًا جديدًا أمام الدولار، وتجاوزت عند الساعة الـ15:45، عتبة 13.65 ليرة تركية للدولار الواحد.

البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة

والليرة التركية قد صعدت لتسجل أقل من 11.2 مقابل الدولار، أمس الاثنين، وذلك بعدما بلغت مستوى منخفضًا غير مسبوق أواخر الأسبوع الماضي.

ويشار إلى أنّ العملة التركية قد انخفضت بعد أن خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة مرة أخرى تحت ضغط من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأشار إلى أن المزيد من التيسير النقدي قادم.

أردوغان يدلي بتصريحات حول سعر صرف الليرة

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال في تصريحات سابقة إنّه اعتبر أن هناك مؤامرات تحاك حول سعر صرف الليرة وأسعار الفائدة، مؤكدًا أن ارتفاع سعر الصرف لا يؤثر مباشرة على الاستثمار والإنتاج والتوظيف.

وأضاف: «مصممون على فعل الشيء الصحيح لبلدنا من خلال الاستثمار والإنتاج والتوظيف وسياستنا الاقتصادية الموجهة للتصدير، بدلا من الحلقة المفرغة لأسعار الصرف العالية والفائدة المنخفضة».

وتابع: «كدولة لديها المعرفة والخبرة في إدارة الأزمات المالية، نحن مصممون على اغتنام الفرص التي أتيحت من خلال الفترة الحرجة التي يمر بها العالم».