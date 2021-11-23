الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١
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غروسي يؤكد خلال لقائه أمير عبداللهيان أن الوكالة الذرية مستعدة لحل المشاكل العالقة عبر التعاون المكثف مع طهران خلال الأشهر القادمة

الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

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