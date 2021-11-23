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إسماعيل رضوان: القرار البريطاني بحق حركة حماس قرار عنصري فاشي وصدر من حكومة عنصرية فاشية وندعو الشعب البريطاني إلى رفضه

الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

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