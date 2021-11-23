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رئيسي: نولي أهمية خاصة للتعاون الإقليمي في إطار منطقة إيكو

رئيسي: نولي أهمية خاصة للتعاون الإقليمي في إطار منطقة إيكو
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن إيران تولي أهمية خاصة للتعاون بين دول المنطقة؛ داعيا إلى رفع كافة التحديات والعراقيل من مسار الارتقاء بمستوى التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو).

العالم - إيران

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي جمع الأمين العام لمنظمة إيكو الاقتصادية "خسرو ناظري" بالرئيس الإيراني، في طهران اليوم الثلاثاء.

ونوّه رئيسي إلى اقتراب موعد الاجتماع القادم لمنظمة إيكو، وضرورة تذليل كافة العقبات من مسار التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء.

ولفت رئيس الجمهورية، أن كلا من اعضاء المنظمة لديه طاقات اقتصادية وفيرة في شتى المجالات ومنها الطاقة والتجارة والنقل والاقتصاد الرقمي والاقتصاد البحري والسياحة؛ بما يلزم تفعيل هذه الطاقات وصولا إلى النمو الاقتصادي المنشود في المنطقة.

وفيما أكد على استعداد إيران لدعم هذه الجهود، قال رئيسي: إن الجمهورية الإسلامية تولي أهمية خاصة إلى التعاون الإقليمي في إطار منطقة إيكو الاقتصادية.

إلى ذلك، قدم الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي، تقريرا بشأن التحضيرات لعقد الاجتماع الخامس عشر للمنظمة، والمرتقب في 28 نوفمبر الجاري باستضافة جمهورية تركمانستان.

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