الهيئة المغربية تدين زيارة غانتس للمغرب وتدعو للاحتجاج

العالم- فلسطين المحتلة

وفي بيان وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" قالت الهيئة: "في خطوة غير محسوبة العواقب، واستمرارًا في مسلسل التطبيع المذل مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، بداية بفتح السلطات المغربية لمكتب الاتصال وتبادل الدبلوماسيبن، ومرورا باختراق النسيج المجتمعي على المستوى التربوي والاجتماعي والسياحي والفني والرياضي والإعلامي، فضلا عن التبادل التجاري والزيارات العلنية والسرية وتبادل المعلومات وغيرها...ينتقل اليوم النظام المغربي بدون أي خجل إلى ترسيم التطبيع العسكري مع قتلة الأطفال ومغتصبي أرض الإسراء والمعراج".



وعدّت الهيئة الزيارة ضد إرادة الشعب المغربي المناهض لكل أشكال التطبيع مع الصهاينة، وخِذلانا للشعب الفلسطيني ولصموده ولمقاومته من أجل التحرير وإقامة دولته المستقلة".



ودعت أبناء الشعب المغربي للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية -مساء الأربعاء- أمام مبنى البرلمان في الرباط، والمشاركة المكثفة في فعاليات اليوم الوطني بكل المدن بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.



ودعت لجعل المحطتين مناسبة للتنديد بزيارة وزير حرب الكيان الصهيوني وكل أشكال التطبيع المخزية، ولإدانة المطبعين، ونصرة الفلسطنيين والمسجد الأقصى المبارك.

وبحسب المصادر المطلعة، أن أول نشاط سيقوم به الوفد الذي يقوده وزير الأمن الصهيوني هو زيارة ضريح محمد الخامس بالرباط

وسينتقل وفد الإحتلال مباشرة بعد انتهاء مراسم زيارته لضريح محمد الخامس بحسان إلى إدارة الدفاع الوطني، حيث سيعقد اجتماعاً مع الوزير المنتدب المكلف بالدفاع عبد اللطيف لوديي، يجري في ختامه التوقيع على مذكرة تفاهم أمنية.

ووفق ترتيبات البروتوكول الموضوع للزيارة، سيتبع المحادثات مع الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني لقاء مماثل للوفد الإسرائيلي مع المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الثاني في الجيش المغربي، الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، تتبعه مأدبة غداء رسمية على شرف الوفد، وزيارة لوحدة المظليين في المغرب.