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مصدر عسكري يكشف آخر تفاصيل العدوان الاسرائيلي على حمص

مصدر عسكري يكشف آخر تفاصيل العدوان الاسرائيلي على حمص
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

تسبب عدوان جوي نفذته طائرات إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، على نقاط في المنطقة الوسطة في محافظة حمص وسط سوريا، باستشهاد مدنيين اثنين، وإصابة 7 آخرين بينهم 6 جنود.

العالم-سوريا

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن مصدر عسكري، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن في حوالي الساعة 01:26 عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى.

وأفادت الوكالة بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها.

وقالت إن العدوان أدى لاستشهاد مدنيين اثنين وإصابة مدني آخر بجراح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة 6 جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ في السابع عشر من الشهر الجاري عدوانا بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بناء فارغا جنوب دمشق، وتم إسقاط أحد الصواريخ المعادية، دون وقوع أي خسائر.

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