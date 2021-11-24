شاهد.. مواقع التواصل تتضاماً مع البطل الجزائري فتحي نورين

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سطر لاعب الجودو الاولمبي الجزائري فتحي نورين، بطولة من نوع اخر حينما رفض مواجهة لاعب من كيان الاحتلال الاسرائيلي في اولمبياد طوكيو 2020، وبسبب هذا الرفض حكمت عليه اللجنة الاولمبية الدولية بالايقاف لعشر سنوات عن خوض المباريات.

وادى هذا التوقيف عن خوض مباريات الجودو باعلان فتحي نورين اعتزاله المبكر من عالم الرياضة، مؤكدا عدم ندمه على ما قام به.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة مع اللاعب الجزائري بعد اعلانه الاعتزال، حيث جاء في حساب "البراء الوهيب": "الله يعوض الكابتن فتحي، كل خير ويوفقه في مجال التدريب، ان كان الاتحاد الدولي عاقب البطل فتحي نورين وانهى مسيرته كلاعب فلعله كمدرب يوفق بصناعة عشرين فتحي نورين جديد".

وغرد "بلخير" حول هذا الموضوع كاتباً: "والله لشرف كبير وعزة أن يكون لنا أبطال أمثال فتحي نورين سيذكره التاريخ والأجيال وينسى ذكر أصحاب الميداليات ونحن كجزائريين وعرب ومسلمين نفتخر به وندعمه ونؤيده ونطلب من السلطات الجزائرية تكريمه والاعتناء به لا تهميشه".

وعلق "طاهر نسيم": "عندما تكون القضية قضية شرف فهي قضية فلسطين ظالمة أو مظلومة ليست شعارا وإنما فعل ومادون ذلك الموت شكرا لك نورين فتحي فقد اثبت أنك استشهادي من بلدي".