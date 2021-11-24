في إحاطتها لمجلس الامن.. ماذا قالت بلاسخارت عن انتخابات العراق؟

العالم-العراق

وفي إحاطة عبر الدائرة التلفزيونية المفتوحة لمجلس الأمن قالت بلاسخارت، إن "انتخابات تشرين قيمت على أنها سليمة بشكل عام".

وبشأن التطورات التي أعقبت الانتخابات، أكدت المسؤولة الأممية أن "الهدوء وضبط النفس والحوار يمثل السبيل الوحيد للمضي قدما"، لافتة إلى أنه "حتى الآن لا دليل على وجود تزوير في الانتخابات، كما صرح القضاء".

ودعت بلاسخارت إلى "التعامل مع الإشكالات الانتخابية وفقا للقانون".

وتابعت أن "الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمثابة نقطة انطلاق مهمة على مسار أطول نحو استعادة ثقة الشعب"، مشددة على "أهمية إجراء تشكيلة حكومية جامعة".