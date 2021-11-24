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المفوضية العراقية تعلق على تصريحات بلاسخارت بشأن الانتخابات

المفوضية العراقية تعلق على تصريحات بلاسخارت بشأن الانتخابات
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

اعتبرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن ما تحدثت به ممثلة الأمين العام للامم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت أمام مجلس الأمن حول الانتخابات العراقية "تأكيد على نزاهة انتخابات تشرين/اكتوبر".

العالم-العراق

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل الثلاثاء، في تصريح للعراقية الإخبارية، إن "ما تحدثت به ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت في احاطتها أمام مجلس الأمن الدولي تأكيد على نزاهة انتخابات تشرين".

وأضاف جميل، أن "الدعم الدولي ليس جديداً بل تواصل منذ انتهاء العملية الانتخابية وهذا تأكيد على ما تم التصريح به سابقاً بأن الانتخابات كانت نموذجية وتختلف عن سابقاتها".

وحول عملية العد والفرز اليدوي للمحطات الانتخابية في ذي قار، أوضح جميل، أن "جميع المحطات المشمولة بالطعون 15 هي 870 محطة، واليوم تم اكمال 389 محطة في ذي قار".

ولفت إلى أن "المفوضية ستبدأ غداً في عد وفرز المحطات المشمولة بالطعون في العاصمة بغداد والنجف الاشرف والمثنى ونينوى"، مؤكداً أن "الخميس المقبل هو نهاية عملية العد والفرز بشكل نهائي".

وأوضح، أن "المحطات التي ألغيت نتائجها هي المحطات المشمولة بتقاطع البصمة وتأخر الاشرطة والمحطات التي لم ترسل الكترونيا ولذلك كانت اعدادها مختلفة في الطعون وغيرت في النتيجة وكانت لصالح الذين قدموا الطعون، ومنها في كركوك وبابل وكذلك في نينوى واربيل والبصرة وبغداد".

وأشار إلى أن "مجلس المفوضية وبعد انهاء عملية العد والفرز اليدوي الخميس المقبل، سيكمل قراراته ويقوم برفعها الى الهيئة القضائية للبت بها"، لافتاً إلى أن "الهيئة القضائية تستغرق 10 أيام لحسم القرارات والبت بها لكنها قد تستغرق وقتاً أقل لقلة الطعون، ومن ثم بعدها تبلغ المفوضية بالبت والمفوضية تعلن النتائج النهائية".

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