شاهد...تظاهرات في انقرة واسطنبول تطالب برحيل اردوغان

العالم - تركيا

ورفع المحتجون في العاصمة انقرة واسطنبول لافتات كتب عليها شعار "استقالة الحكومة".

وتداول نشطاء اتراك مشاهد فيديو من خروج تظاهرات ليلية في عدد من المناطق التركية للمطالبة باستقالةِ حكومةِ حزبِ العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب اردوغان وتنظيمِ انتخاباتٍ مبكرة، متهمينَ حزبَ العدالة والتنمية بسرقةِ أموالِ الشعب.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب برحيل حزب العدالة والتنمية، بالمقابل حاولت فرق الشرطة التركية منعهم من الوصول الى بعض الساحات المهمة منها ساحة التقسيم في اسطنبول.

كما اتهم ابرز زعيما المعارضة في البلاد، كمال كيليجدار أوغلو وميرال أكشنير، الرئيس أردوغان بعدم الكفاءة ودعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وتراجع سعر الليرة التركية بشكلٍ غيرِ مسبوق، حيثُ فَقدتْ خلال يوم امس الثلاثاء فقط خمسةَ عشَر بالمئة من قيمتِه، لتهوى إلى اكثر من ثلاثة عشر ليرة مقابل الدولار، وتسجل تراجعا بنسبة خمسة واربعين بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري.

هبوط غير مسبوق لليرة التركية ادى الى ارتفاع مستوى التضخم بنسبة 20 بالمئة وموجة كبيرة ببيع العملة الوطنية لصالح الدولار.

ازمة الاقتصادية تعود بالاساس الى إملاءات اردوغان في السياسات المالية المتعلقة بسعر الفائدة التي يرى معارضوه بأنه خطأ سياسي خطير في ضوء النتائج السلبية العميقة.

وفيما دافع اردوغان عن التخفيضات الحادة في أسعار الفائدة وتعهد بالفوز فيما سماها بحرب الاستقلال الاقتصادي، دعا نائب محافظ البنك المركزي السابق سميح تومين، الذي أقاله أردوغان الشهر الماضي، إلى العودة فورا لسياسات دعم العملة والتخلي عن هذه التجربة غير الرشيدة التي ليس لها فرصة للنجاح.