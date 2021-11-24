أبو الغيط: الجامعة العربية تقف إلى جوار السودان حكومة وشعبا

العالم - السودان

وفي اتصالين هاتفيين مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي للسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، أكد أبو الغيط استمرار مساندة الجامعة العربية للعملية الانتقالية في السودان حتى تصل إلى نهايتها المأمولة.

كما أكد أبوالغيط لكل من البرهان وحمدوك، على وقوف الجامعة إلى جوار السودان حكومة وشعباً، وترحيبها بالخطوات التي من شأنها استعادة التفاهم بين المكونين المدني والعسكري في المرحلة الانتقالية.

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أقال الحكومة، ووضع رئيسها عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق عاد بموجبه حمدوك ليرأس حكومة قال عنها إنها ستكون حكومة تكنوقراط.

لكن حمدوك قال إن حكومة تكنوقراطية جديدة يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد السوداني، الذي عانى من أزمة طويلة تشمل أحد أعلى معدلات التضخم ونقص السلع الأساسية في العالم.