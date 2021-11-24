أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 24 نوفمبر 2021

جام جم ..

- رئيس الجمهورية .. إيران تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون الإقليمي ..

جوان ..

- الناطق بإسم الخارجية .. على أمريكا الإذعان لواقع فشل سياسة ضغوط الحد الأقصى ضد إيران

جمهوري اسلامي ..

- إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوصلان لتفاهم بشأن حل القضايا العالقة

ايران ..

- هجوم بالقذائف الصاروخية يستهدف أكبر قاعدة أمريكية في شمال شرقي سوريا ..

سياست روز ..

- الهرب من المنطقة الخيار الوحيد أمام أمريكا .. هجوم صاروخي واسع على قاعدة أمريكية بسوريا

خراسان ..

- أردوغان يدافع عن سياسات حكومته الإقتصادية مع تصاعد الإحتجاجات الداخلية لإستمرار إنهيار الليرة التركية

عصر ايرانيان ..

- إستمرار الإحتجاجات والمظاهرات بمدينة السليمانية في شمال العراق لليوم الثالث على التوالي

قدس ..

- روسيا تنذر حلف الناتو بإسقاط كل أقماره الصناعية على خلفية الأزمة حول أوكرانيا

آفتاب يزد..

- أمريكا تدرس إمكانية إرسال مستشارين عسكريين ومعدات عسكرية لأوكرانيا في تصعيد للأجواء

كيهان ..

- حركة أنصار الله .. السعودية غير قادرة على صناعة حتى طائرة ورقية , وأسلحتها وقنابلها أمريكية

اطلاعات ..

- تأكيد رافائل غروسي على عدم خروج البرنامج النووي الإيراني عن مساره السلمي

رويش ملت ..

- سلامي, رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية .. بلادنا مصممة على مواصلة برنامجها النووي

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

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عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( إيران ستواصل برنامجها النووي ).. ان زيارة المدير العام للوكالة الولية للطاقة الذرية رافائل غروسي لا تستهف تعزيز التعاون مع بلادنا قدرما تستهدف فرض المزيد من القيود والضغوط غير القانونية على البرنامج النووي الايراني .ان غروسي يغمض عينه ازاء واقع تنصل القوى الغربية من تعهداتها بالكامل في الاتفاق النووي، ( إن إيران أمهلت القوى الغربية مرارا ودعتها للعمل بتعهداتها في الإتفاق النووي لكنها لم تجد آذانا صاغية ) هذا الامر دفع بلادنا للحد من بعض التزاماتها الطوعية بصورة تدريجية في هذا الاتفاق لحث الاطراف الاخرى على العمل به وعلى الغاء اجراءات الحظر غير القانونية التي تفرضها .ان على الوكالة الدولية التعامل بمهنية بعيدا عن اي نفوذ وتاثير سياسي في مسار مهامها ومسؤولياتها وعندهاسيمكن الحديث عن تزايد فرص نجاح مفاوضات فيينا .

آرمان ملي ..

سلطت صحيفة آرمان ملي الضوء على هدف تركيا من وراء مشاريع السدود وكتبت في مقالها ( تحرك تركيا نحو إيجاد حرب مياه ).. تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لدى افتتاحه لسد ايليسو على نهر دجلة عكست نواياه الحقيقة باستخدام المياه كسلاح مقابل الدول المجاورة لتحقيق مآربه الخاصة، ( إن ما يريده السيد أردوغان هو إستخدام المياه كأداة ضغط على الآخرين لفرض رؤيته ولتحقيق أحلامه وطموحاته المعروفة ) ان مشاريع السدود في تركيا تهدد بتفاقم ازمة نقص المياه في سوريا والعراق والى تسارع ظاهرة التصحر والى ايجاد ازمة انتاج زراعي في البلدين والمنطقة بشكل عام .ان هذا التوجه من شأنه ان يشعل نيران ازمات ساخنة وربما اكثر خطورة بمراحل عن كل الازمات التي تشهدها المنطقة منذ سنوات , فالماء عامل حياتي والمسألة اكبر من اية خلافات حدودية او ايدلوجية .

اطلاعات ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( السعودية تستخدم قنابل فسفورية بغاراتها على صنعاء ) كتبت صحيفة اطلاعات .. السعودية استخدمت القنابل الفسفورية المحظورة دوليا واخلاقيا وانسانيا في غاراتهاالاخيرة على العاصمة اليمنية صنعاء , حيث ( أكدت محافل إعلامية ورسمية يمنية أن الطائرات السعودية ألقت قنابل فسفورية على مناطق سكنية بغاراتها الأخيرة على صنعاء )، وحسب هذه المحافل يبدو ان قوات التحالف السعودي استخدمت القنابل الفسفورية ايضا في المعارك الدائرة بمحافظة الحديدة جنوب غربي اليمن . وتقول صنعاء ان التحالف السعودي صعد من غاراته الوحشية على المدن والقرى اليمنية مع تقدم القوات اليمنية المشتركة من جيش ولجانشعبية في معارك محاغظة مأرب ووصولها لمشارف مدينة مأرب نفسه.

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في افتتاحيتها ( الوكالة الدولية والمطاليب غير القانونية ) .. منذ وصول رافائل غروسي الى رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية , تسارعت وتيرة ودائرة تاثر هذه الوكالة بالنفوذ الامريكي وبالاملاءات البيت الابيض لتتحول عمليا الى اداة خاصة بيد واشنطن وبدلا من ان تلتزم هذه الوكالة بالهدف من وراء تاسيسها والعمل باستقلالية بعيدا عن السياسة ومتاهاتها، ( إن غروسي خرج بشكل علني عن إطار مهام الوكالة وحياديتها ومهنيتها بإطلاق تصريحات ضد إيران مقابل الكونغرس ) ومع ذلك وافقت بلادنا على طلبه بزيارة طهران للمرة الثانية خلال اشهر ابداءا لنواياها الحسنة . ولكن يبدو ان غروسي مازل مصرا على مواصلة نفس مواقفه غير المهنية وغير المحايدة بطرحه لقضايا ترتبط بصلب السيادة الوطنية الايرانية .

جمهوري اسلامي ..

في تقريرها ( الإمارات تحولت لسوق لمنتجات المستوطنات ) كتبت صحيفة جمهوري اسلامي .. ازاح موقع " موندو ويس " الامريكي على الانترنيت الستار عما وصفه بتحول الامارات الى سوق كبيرة لمنتجات المستوطنات الصهيونية من المحاصيل الزراعية والالبان والمصنوعات .. وحسب هذا الموقع (( لايبدو أن الإمارات مهتمة بواقع أن إستيراد وتسويق منتجات المستوطنات هو تشجيع للإستيطان على حساب الفلسطينيين ) فالامارات وحسب هذا الموقع الامريكي لا تفكر سوى في الربح , ويبدو انها وضعت القضية افلسطينية برمتها على رفوف النسيان .

آفتاب يزد..

- في مقالها الذي يحمل تساؤل يقول ( ماذا وراء إدراج بريطانيا لحماس بقائمة الإرهاب ) كتبت صحيفة آفتاب يزد.. لايجادل احد في حقيقة كون ان بريطانيا كانت السباقة في ايجاد ارضية لتأسيس الكيان الصهيوني بوعد بلفور عام 1917، ( إن وضع بريطانيا لحركة حماس بقائمة الإرهاب مجرد محاولة بائسة لإضعاف المقاومة الفلسطينية لصالح الصهاينة ) عبر محاولة تشويه سمعة ومكانة حماس في المنطقة والعالم ولتصعيد الضغوط علىها لدفعها في مسار الساومة وكل ذلك في الوقت الذي بات هذا الكيان يشعر فيه بأن حلقة حصار جبهة المقاومة حول عنقه باتت تضيق بشكل كبير .