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سوريا.. تفاصيل جديدة عن استهداف قاعدة "خراب الجير" الأمريكية

سوريا.. تفاصيل جديدة عن استهداف قاعدة
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "الوطن" السورية، تفاصيل استهداف قاعدة الجيش الأمريكي في مطار "خراب الجير" بريف الحسكة فجر أمس.

العالم-سوريا

وأوضحت مصادر "الوطن"، أن استهداف المطار جرى الساعة الثانية إلا ربعاً فجر أمس، حيث سمع الأهالي أصوات أربع انفجارات كان سبقها سماع صوت صفير قبل وقوع الانفجارات ما يدلل على أن الاستهداف جرى بقذائف صاروخية.

وأضافت المصادر إن "الاستهداف جاء من جهة شرق المطار"، مشيرة إلى أن فصائل المقاومة الشعبية بالمنطقة قد تكون هي من يقف وراء هذا الاستهداف.

وبينت المصادر أنه وبعد وقوع الانفجارات سمع تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحي الأميركي في المنطقة وحتى ساعات الصباح الأولى، لافتة إلى أنه لم يرد أي معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر في المطار.

ولفتت مصادر الصحيفة السورية، إلى أن مطار "خراب الجير" الذي يبعد مسافة خمسة كيلومترات عن بلدة اليعربية، هو بالأساس مطار زراعي سابقا، وعندما دخلت القوات الأمريكية إلى المنطقة حولته إلى قاعدة عسكرية جوية خاصة لقواتها.

وأضافت إن القاعدة اليوم عبارة عن نقطة ارتباط ما بين الأراضي السورية والأراضي العراقية وعبرها تدخل الأرتال العسكرية للقوات الأمريكية من معبر ربيعة العراقي باتجاه معبر اليعربية غير الشرعي حاليا، ومنه تخرج أيضا باتجاه المعبر.

وتابعت قائلة: "إن سرقة النفط والقمح السوري تتم أيضا عبر هذه القاعدة، حيث تحولت لنقطة تجميع لهذه المسروقات ومن ثم يتم إرسالها باتجاه الأراضي العراقية، وبالتالي فإن هذه القاعدة تمثل أهمية إستراتيجية كبيرة بالنسبة للقوات الأمريكية انطلاقا من هذه النقاط".

وكانت وكالة "سانا" أعلنت أن خمسة صواريخ استهدفت مطار خراب الجير العسكري الذي تتخذه القوات الأميركية قاعدة لها من دون ورود معلومات عن قتلى أو مصابين.

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