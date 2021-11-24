سفير كرواتيا لدى طهران: نعمل على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع ايران

العالم - ايران

وقال دراغو ستامبوك، خلال لقاء مع رجال أعمال ونشطاء اقتصاديين بمحافظة همدان (غرب)، لقد دمر الحظر الخطط والأفكار والأهداف الطيبة التي كانت لدينا في هذا الصدد، لكننا نعمل على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها.

كما أشار إلى أوجه التشابه الثقافي بين إيران وكرواتيا ، وقال: إن الاسم الأصلي لكرواتيا مذكور في نقوش بيستون التاريخية وهذا دليل على العلاقة العريقة بين الشعبين.

واضاف: إنه فضلا عن الحظر تسببت جائحة كورونا في مشاكل على صعيد العلاقات الإيرانية - الكرواتية ، معربا عن امله في تعويض هذه النقائص مستقبلا.

وفيما اشار الى زيارة الرئيس الكرواتي لطهران عام 2016 قال: حضر ممثلو 100 شركة من بلدنا خلال هذه الزيارة وأبرمت مذكرات تفاهم في مختلف المجالات.

وقال السفير الكرواتي لدى إيران: لقد وقعنا هذه الاتفاقيات ونسعى إلى تنفيذها لأن تعزيز العلاقات مع إيران يكتسب أهمية كبيرة لنا، مضيفا: ان إيران هي الدولة الأولى في العالم التي اعترفت باستقلال كرواتيا ونحن فخورون بهذا الدعم.

ونوه السفير الكرواتي لدى إيران إلى أن هذا الاجتماع سيكون أساسا للاجتماعات المقبلة ويخلق أرضية مناسبة للتعاون والمشاركة في مختلف المجالات.

واستعرض ستامبوك قدرات وإمكانيات بلاده مبديا ترحيب بلاده بالسياح الإيرانيين للتمتع بالطبيعة الخلابة لهذا البلد.