الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١
١١:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

إثيوبيا.. أبي أحمد يسلم بعض مهامه إلى نائبه ويتوجه إلى الجبهة

إثيوبيا.. أبي أحمد يسلم بعض مهامه إلى نائبه ويتوجه إلى الجبهة
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة الإثيوبية أن رئيس الوزراء أبي أحمد نقل بعض صلاحياته إلى نائبه، لدى توجهه إلى جبهة القتال ضد القوات المتمردة التي تواصل تقدمها نحو العاصمة أديس أبابا.

العالم - افريقيا

ونقلت هيئة البث الإثيوبية "فانا" اليوم الخميس عن المتحدث باسم الحكومة، ليغيسي تولو، تأكيده أن نائب رئيس الوزراء، ديميكي ميكونين، سيتولى إدارة الشؤون اليومية خلال فترة غياب أبي أحمد، مشددا على أن قرار رئيس الحكومة التوجه إلى جبهة القتال لقيادة الحملة ضد المتمردين يدل على زعامته.

ويأتي ذلك بعد إعلان أبي أحمد في ساعة متأخرة من الاثنين أنه يعتزم التوجه إلى جبهة القتال كي يقود الحملة العسكرية شخصيا ضد القوات المتمردة المتقدمة من شمال البلاد على خلفية استمرار سريان حالة الطوارئ المعلنة من قبل الحكومة في عموم إثيوبيا.

روابط ذات صلة

إثيوبيا.."أبي أحمد"يتوجه إلى الجبهة لقيادة قواته ضد المتمردين

وزير دفاع إثيوبيا يحذر من تحديات أمنية تهدد بسقوط حكومة أبي أحمد

ابي أحمد يدعو الشعب الإثيوبي الى 'التضحيات' 

تحالف المتمردين الجديد يتعهد بإسقاط حكومة أبي أحمد بالقوة أو التفاوض

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. خبير عسکري يتکهن بسقوط محافظات جنوبية يمنية دون حرب

بالفيديو.. منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر في القارة العجوز

الرئيس اللبناني يتسلم رسالة تهنئة من نظيره الروسي

الكرملين: "قمة الديمقراطية" محاولة أمريكية لإنشاء خطوط تقسيم جديدة

استمرار احتجاجات الطلبة في السليمانية لليوم الرابع (فيديو)

الخارجية الأفغانية تؤكد بدء جولة مباحثات جديدة مع الولايات المتحدة الأسبوع المقبل