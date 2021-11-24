استمرار احتجاجات الطلبة في السليمانية لليوم الرابع (فيديو)

العالم-العراق

وافادت مصادر محلية بخروج طلبة الجامعات والمعاهد في احتجاجات بالسليمانية وقالت ان المئات من المحتجين ما زالوا يقطعون الطريق الرئيسي للمحافظة القريب من مبنى الجامعة. فيما اشارت إلى خروج احتجاجات مشابهة في محافظة أربيل. كما اشارت المصادر الى اندلاع حريق في جامعة السليمانية معلنة عن حالات اختناق وإصابات في صفوف الطلبة.

وقام الطلبة المتظاهرون بإغلاق الطريق السريع الذي يربط السليمانية بمدينة كركوك، مطالبين بإعادة دفع مخصصات شهرية بما بين 40 و66 دولارا كانت تمنح للطلبة ولكن تم تعليقها منذ عام 2014 بعد انهيار أسعار النفط العالمية وإثر خلافات حول الميزانية بين أربيل والحكومة الرمركزية في بغداد.

هذا وأفادت وسائل اعلام بأن مجموعة من الطلبة المحتجين في محافظة السليمانية طردوا زعيم حزب "الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد من ساحة الاحتجاج لاعتقاد الطلبة بأن مجيأه لم يكن لصالحهم، بل لمصالح سياسية تتعلق به.

وفرقت قوات الأمن العراقية أمس الثلاثاء التظاهرات بإطلاق النار في الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع، حسبما أفاد مراسل فرانس برس.

وتحدث، عن إطلاق قوات الأمن عدة مرات وابلًا من قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قبل أن تطلق أعيرة نارية تحذيرية في الهواء لإجبار الطلاب على التفرق. حدثت بعد ذلك عمليات كر و فر في المدينة بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين أشعلوا النار في أكوام من النفايات.

مواجهات في السليمانية

وأعلنت رئاسة جامعة السليمانية في شمال العراق، أمس الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي لمدة يومين اعتباراً من اليوم الأربعاء.