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بعد احتجاجات واسعة..

كردستان العراق تقرر صرف مخصصات طلبة الجامعات والمعاهد

كردستان العراق تقرر صرف مخصصات طلبة الجامعات والمعاهد
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٤٦ بتوقيت غرينتش

قررت حكومة منطقة كردستان العراق، الأربعاء، صرف مخصصات الطلبة في الجامعات والمعاهد، فيما شهدت محافظة السليمانية استمرار الاحتجاجات الطلابية لليوم الرابع على التوالي.

العالم-العراق

وبحسب كالة الأنباء العراقية (واع)، فإن مجلس وزارء منطقة كردستان العراق وافق خلال جلسته التي عقدت اليوم، على صرف مخصصات طلبة الجامعات والمعاهد في المنطقة.

وقال المتحدث بإسم نائب رئيس الحكومة في كردستان العراق سمير هورامي لوكالة الانباء الرسمية، انه "بتوجيه من رئيس حكومة منطقة كردستان مسرور بارزاني، تم تخصيص موازنة خاصة لوزارة التعليم العالي لحل مشاكل الاقسام الداخليه للطلاب، وتقديم الخدمات، ومساعدة الطلبة ذوي الدخل المحدود".

يذكر أن احتجاجات طلابية انطلقت منذ اربعة ايام في محافظة السليمانية للمطالبة بصرف المنحة الشهرية للطلبة، ما أدى الى تعطيل حركة السير في المحافظة ووقوع صدامات بين قوات الامن والطلبة المحتجين.

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