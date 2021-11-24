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الصحة الإيرانية: 95 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإيرانية: 95 وفاة جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، 97 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بين المصابين بفيروس كورونا في البلاد.

العالم - إيران

وأشارت الصحة في بيانها اليومي حول آخر مستجدات جائحة كورونا داخل البلاد، الى اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن هذا الوباء والذي بلغ 129 الفا و280 شخصا.

واضاف البيان، ان فحوصات الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا الوبائي التي اجريت على صعيد البلاد منذ امس الثلاثاء لغاية اليوم، سجلت 4 الاف و813 اصابة جديدة؛ ليرتفع مجموع الاصابات في ايران الى 6 ملايين و92 الفا و822 حالة.

كما نوه البيان بان اجمالي حالات الشفاء من هذا المرض في البلاد، بلغ لحد الان، 5 ملايين و819 الفا و25 حالة.

وعن التطعيم العام للوقاية من الوباء، فقد اشارت وزارة الصحة في بيانها الى توزيع ما يبلغ 103 ملايين و582 الفا و369 جرعة (بما يشمل الجرعتين الاولى والثانية والجرعة التذيركية) من اللقاحات المضادة على صعيد البلاد.

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الصحة الإيرانية: 95 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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